Contes sous la canopée

Dans nos histoires et nos mythologies, les arbres, les fleurs et les fruits ont toujours occupé une place de premier plan - ils sont à l'origine de la vie. Qu'ils soient habités d'une âme bienveillante ou d'un esprit vengeur, qu'ils nous aident à tenir debout ou qu'ils réparent nos folies, ils sont les héros magnifiques et étonnants de ce nouveau recueil de Praline Gay-Para. Après le succès de ses Contes curieux ou encore des Contes pour jeunes filles intrépides, elle nous invite cette fois à contempler (la beauté des fleurs de cerisier), à goûter avec délices (au premier fruit de saison), à nous laisser bercer (par le chant du vent dans les feuilles), à humer (le parfum d'une rose), à nous émouvoir (de la sensation de l'herbe mouillée sous nos pieds) : en un mot, à cueillir toutes les joies que nous offre le monde.