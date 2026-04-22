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#Roman francophone

Contes sous la canopée

Praline Gay-Para

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Dans nos histoires et nos mythologies, les arbres, les fleurs et les fruits ont toujours occupé une place de premier plan - ils sont à l'origine de la vie. Qu'ils soient habités d'une âme bienveillante ou d'un esprit vengeur, qu'ils nous aident à tenir debout ou qu'ils réparent nos folies, ils sont les héros magnifiques et étonnants de ce nouveau recueil de Praline Gay-Para. Après le succès de ses Contes curieux ou encore des Contes pour jeunes filles intrépides, elle nous invite cette fois à contempler (la beauté des fleurs de cerisier), à goûter avec délices (au premier fruit de saison), à nous laisser bercer (par le chant du vent dans les feuilles), à humer (le parfum d'une rose), à nous émouvoir (de la sensation de l'herbe mouillée sous nos pieds) : en un mot, à cueillir toutes les joies que nous offre le monde.

Par Praline Gay-Para
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Praline Gay-Para

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Contes sous la canopée

Praline Gay-Para

Paru le 22/04/2026

192 pages

Actes Sud Editions

7,90 €

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Scannez le code barre 9782330218034
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