Juin 1868. Nina, quinze ans, entre au service de Marguerite, princesse de Piémont. La toute jeune femme de chambre comprend aussitôt qu'elle n'est qu'un pion dans un univers d'intrigues. Née pour servir, elle se promet cependant d'être maîtresse de son destin, déterminée à gagner son indépendance. Un vieux majordome va l'y aider en lui apprenant à lire, ce qui changera à jamais son existence. Quelques mois auparavant, Marguerite a épousé, à seize ans, le prince de Savoie, Humbert, fils du roi Victor-Emmanuel II. Préparée à son rôle, elle refuse pourtant d'être réduite à la seule fonction qui lui soit dévolue : donner au trône un héritier. Par sa personnalité et sa volonté, elle gagne l'affection du peuple et devient une icône de son temps : la première reine d'Italie. Jusqu'à ce jour fatidique de juillet 1900 où quelques instants suffiront à bouleverser sa vie. Nina, Marguerite : deux femmes que tout oppose, pourtant unies par un désir d'émancipation et de liberté. Alessandra Selmi, l'autrice de La Splendeur des Crespi, leur donne voix dans un roman flamboyant.