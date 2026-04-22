J'irai chercher le bonheur entre les lignes

Maud, trente ans, est ce qu'on appelle une hypersensible. Au contact du monde, trop d'émotions la bousculent et, en ce moment, à la rédaction du magazine où elle travaille, la tension est à son comble : son poste, comme celui d'autres salariés, menace d'être supprimé. Alors qu'elle peine à encaisser le coup, un livre abandonné sur le banc d'un parc lui offre une porte de sortie inespérée. C'est un livre-voyageur, un de ceux déposés à dessein dans des lieux publics pour être lus et partagés. Grande lectrice, elle s'en empare, sauf qu'à l'intérieur une mystérieuse lettre signée Albatros75 lui lance un défi insolite : répondre en déposant à son tour un ouvrage de son choix dans un endroit à décoder. Maud osera-t-elle se prendre au jeu, dépasser ses peurs et se lancer dans l'inconnu ? Délicat et sensible, le premier roman de Stéphanie Giordano nous offre un chassé-croisé littéraire et amoureux, plein de surprises et de rebondissements. Une ode sensible et poétique aux âmes rêveuses et aux amitiés littéraires. Flora, @Flora_bouquine. Un roman doux et lumineux qui célèbre la magie des livres et des rencontres inattendues. Mélanie, @teabooksandyou.