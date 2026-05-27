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#Roman jeunesse

Ficelles et fantômes

Faustina Fiore, Pierre Druart

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Janvier 1891. Chaque séance de la médium Euphrasie Lazard attire les foules. On lui prête de grands pouvoirs, notamment celui de parler aux morts. Curieuse, Mélina assiste à une soirée. La table se soulève toute seule, des voix inconnues se font entendre, les fantômes des défunts apparaissent sur les photos... Persuadée qu'Euphrasie Lazard a usé de multiples trucages pour assurer sa fortune, Mélina appelle ses soeurs à l'aide : ensemble, elles comptent bien révéler au grand jour la supercherie.

Par Faustina Fiore, Pierre Druart
Chez Albin Michel

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Auteur

Faustina Fiore, Pierre Druart

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Ficelles et fantômes

Faustina Fiore, Pierre Druart

Paru le 27/05/2026

240 pages

Albin Michel

13,90 €

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