Ficelles et fantômes

Janvier 1891. Chaque séance de la médium Euphrasie Lazard attire les foules. On lui prête de grands pouvoirs, notamment celui de parler aux morts. Curieuse, Mélina assiste à une soirée. La table se soulève toute seule, des voix inconnues se font entendre, les fantômes des défunts apparaissent sur les photos... Persuadée qu'Euphrasie Lazard a usé de multiples trucages pour assurer sa fortune, Mélina appelle ses soeurs à l'aide : ensemble, elles comptent bien révéler au grand jour la supercherie.