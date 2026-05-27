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#Roman étranger

Pour l'amour d'un chien

Susanna Tamaro

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"Blanche-Neige a ses sept nains, et moi j'aurai sept chiens". Lorsqu'elle s'installe à la campagne à trente ans passés, la romancière italienne Susanna Tamaro constitue sa "meute" , s'entourant peu à peu de chiens qu'elle choisira tous dans des refuges. Car accueillir un chien qui a souffert est à la fois une expérience extraordinaire et un acte d'amour. Pongo, le chien trop banal pour être adopté ; Trudy, qui lit dans ses pensées ; Sissi, qui se couche auprès d'elle pour l'aider à s'endormir... autant de véritables compagnons dont elle évoque avec tendresse les personnalités, les amitiés, les jalousies et l'incroyable reconnaissance. Au coeur de ces histoires se cache un message profond. En ces temps d'individualisme, marqués par la solitude et l'absence de sens, le chien nous apporte la paix, l'amour inconditionnel, l'acceptation totale dont nous avons tant besoin. Un récit joyeux et captivant qui surprend, bouleverse, donne le coeur léger et, surtout, l'envie de se précipiter dans un refuge pour adopter un chien ! Avec Pour l'amour d'un chien, Susanna Tamaro, l'autrice du best-seller Va où ton coeur te porte, signe son grand retour.

Par Susanna Tamaro
Chez Albin Michel

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Auteur

Susanna Tamaro

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature Italienne

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Pour l'amour d'un chien

Susanna Tamaro

Paru le 10/06/2026

176 pages

Albin Michel

19,90 €

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