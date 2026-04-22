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Les Nomades

Anthony Sattin

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La fondation des premières grandes cités, comme Uruk ou Babylone, n'a pas empêché nombre de peuples de continuer à être itinérants. Les sociétés nomades ont bâti des monuments en pierre sept mille ans avant les pyramides d'Egypte. Elles ont domestiqué le cheval et inventé des armes ; elles aimaient les épopées et la poésie et étaient fascinées par les arts et les sciences. Aujourd'hui, les Mongols évoquent surtout la violence dans l'inconscient collectif occidental, et les manuels d'histoire se font rarement l'écho des nomades. Toutefois, leur mode de vie plus libre, leur faculté d'adaptation et leur respect du monde naturel suggèrent une façon de vivre différente. Ils ont créé des empires, permis la Renaissance et finalement changé l'histoire de l'humanité.

Par Anthony Sattin
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Anthony Sattin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Ethnologie et anthropologie

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Les Nomades

Anthony Sattin trad. Virginie Buhl

Paru le 22/04/2026

599 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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