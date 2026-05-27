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Meurtre à l'heure du thé

M. C. Beaton

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Le village de Carsely est en émoi : le Red Lion, légendaire pub local, est menacé de fermeture. Le propriétaire, lord Ancombe, un riche homme d'affaires, veut rentabiliser le bâtiment. Lorsqu'il meurt au cours de la reconstitution d'une bataille du XVIIe siècle, la thèse de la chute de cheval est balayée d'un revers de main par Agatha... Si personne n'a rien vu, ils étaient nombreux à mourir d'envie d'éliminer lord Ancombe, à commencer par les villageois s'imaginant déjà privés de leur bonne vieille pinte au pub... Agatha parviendra-t-elle à trouver le meurtrier parmi la longue liste de suspects ? Mais surtout, Carsely sauvera-t-il le Red Lion ? Avec plus de 2, 5 millions d'exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ? " C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des moeurs de cougar, un humour caustique, et mangé de la vache folle. On est en Angleterre... C'est un régal. " Le Point

Par M. C. Beaton
Chez Albin Michel

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Auteur

M. C. Beaton

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans policiers

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Meurtre à l'heure du thé

M. C. Beaton

Paru le 10/06/2026

300 pages

Albin Michel

14,90 €

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