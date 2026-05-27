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#Bande dessinée jeunesse

Chanson des quatre fils Aymon

Jean-Pierre Tusseau, L'Ecole des Loisirs

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Les fils du duc Aymon, Renaud, Alard, Richard et Guichard, viennent d'être adoubés chevaliers lorsqu'une querelle éclate. Au cours d'une partie d'échecs, Renaud tue le neveu de Charlemagne. Pour échapper à la colère de l'empereur, les quatre frères s'enfuient grâce à Bayard, un cheval doté de pouvoirs magiques. Charlemagne, déterminé à se venger, envoie ses paladins à leurs trousses. De la forêt d'Ardenne à la Gascogne, du pays d'oïl au pays d'oc, une longue traque commence...

Par Jean-Pierre Tusseau, L'Ecole des Loisirs
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Jean-Pierre Tusseau, L'Ecole des Loisirs

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Classiques

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Chanson des quatre fils Aymon

Jean-Pierre Tusseau, L'Ecole des Loisirs

Paru le 27/05/2026

256 pages

L'Ecole des Loisirs

7,00 €

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