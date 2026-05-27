Chanson des quatre fils Aymon

Les fils du duc Aymon, Renaud, Alard, Richard et Guichard, viennent d'être adoubés chevaliers lorsqu'une querelle éclate. Au cours d'une partie d'échecs, Renaud tue le neveu de Charlemagne. Pour échapper à la colère de l'empereur, les quatre frères s'enfuient grâce à Bayard, un cheval doté de pouvoirs magiques. Charlemagne, déterminé à se venger, envoie ses paladins à leurs trousses. De la forêt d'Ardenne à la Gascogne, du pays d'oïl au pays d'oc, une longue traque commence...