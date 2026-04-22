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La société féodale

Marc Bloch

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"La Société féodale a cinquante ans. Une génération nouvelle d'historiens de la société, des réactions mentales et de l'économie, qui n'a cure des grands anciens, laboure le champ délimité par Bloch. Certes le domaine aujourd'hui est plus vaste, mieux connu, plus ouvert. Mais La Société féodale en reste le noyau, la source de tant de recherches qui plongent en elle leurs racines et qui, souvent, l'avouent. L'art de la perspective, la justesse du mot, le charme du style, le sens de l'image l'ont préservée des rides. C'est à cela que se reconnaît le chef-d'oeuvre".

Par Marc Bloch
Chez Albin Michel

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Auteur

Marc Bloch

Editeur

Albin Michel

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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La société féodale

Marc Bloch

Paru le 22/04/2026

750 pages

Albin Michel

26,90 €

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