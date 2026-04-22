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Blue Velvet

Dahlia Blake

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Le troisième tome de la saga Les Légendes ! Son corps est une arme, ses baisers une condamnation. Sapphire n'est pas une agente comme les autres pour la CIA. D'une beauté renversante, elle approche ses cibles, les séduit, puis leur offre le dernier baiser de leur vie, celui qui les mènera tout droit vers la tombe. Mais lorsqu'elle est envoyée à Cuba, son île natale qu'elle a toujours fuie, Sapphire sait que cette mission ne sera comme aucune autre. Cette fois, elle doit se rapprocher de Joaquín Villanueva, potentiel futur président et farouche opposant aux Etats-Unis. Aussi mystérieux que sombre, le jeune politicien cache bien des secrets. Pour l'abattre, Sapphire devra user de tous ses atouts et faire face au défi le plus périlleux de sa carrière... Et si son ennemi était celui qui ferait vaciller son coeur et ses certitudes ? Dahlia Blake est une autrice française de romance New Adult. Son premier titre, Les azalées fleurissent en hiver, a été publié par les éditions Hugo Romans en 2021. Engagée dans la vie, elle aime mêler des sujets de société à la romance. Les Légendes est sa première trilogie de romance suspense, inspirée de personnages réels.

Par Dahlia Blake
Chez Albin Michel

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Auteur

Dahlia Blake

Editeur

Albin Michel

Genre

Suspense romantique

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Blue Velvet

Dahlia Blake

Paru le 22/04/2026

512 pages

Albin Michel

19,90 €

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