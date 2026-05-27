Jane Eyre est une orpheline sans fortune qui a grandi à l'écart du monde. A dix-huit ans, elle décide de prendre sa vie en main et devient gouvernante à Thornfield, le manoir du mystérieux Edward Rochester. Malgré l'atmosphère inquiétante de la demeure et le terrible secret que cache son propriétaire, Jane tombe sous son charme. Saura-t-elle choisir entre sa raison et sa passion ? Le destin romanesque d'une héroïne volontaire et émancipée, grand classique de la littérature anglaise.