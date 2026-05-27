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#Roman jeunesse

Jane Eyre

Charlotte Brontë

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Jane Eyre est une orpheline sans fortune qui a grandi à l'écart du monde. A dix-huit ans, elle décide de prendre sa vie en main et devient gouvernante à Thornfield, le manoir du mystérieux Edward Rochester. Malgré l'atmosphère inquiétante de la demeure et le terrible secret que cache son propriétaire, Jane tombe sous son charme. Saura-t-elle choisir entre sa raison et sa passion ? Le destin romanesque d'une héroïne volontaire et émancipée, grand classique de la littérature anglaise.

Par Charlotte Brontë
Chez Flammarion

|

Auteur

Charlotte Brontë

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Jane Eyre

Charlotte Brontë

Paru le 27/05/2026

544 pages

Flammarion

5,90 €

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Scannez le code barre 9782080156556
9782080156556
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