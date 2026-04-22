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2027 La liberté ou la mort

Nicolas Dupont-Aignan

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Libre, la France brille. Entravée, elle dépérit. La France n'est pas, n'a jamais été, un pays comme un autre. Tout au long de son histoire tumultueuse, elle a marqué les esprits, elle a élevé l'âme, elle s'est imposée comme la conscience du monde. Mais notre nation est désormais prisonnière. De l'Union Européenne, de l'OTAN, de la mondialisation sauvage. 2027 représente la dernière chance de briser nos chaînes. Il n'en va pas seulement du destin du pays. La liberté collective garantit surtout la liberté individuelle. Ce sont nos vies qui sont en jeu. Depuis quand, nous, Français, aurions-nous peur d'être libres ?

Par Nicolas Dupont-Aignan
Chez Fayard

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Auteur

Nicolas Dupont-Aignan

Editeur

Fayard

Genre

Actualité politique France

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2027 La liberté ou la mort

Nicolas Dupont-Aignan

Paru le 22/04/2026

312 pages

Fayard

21,90 €

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