2027 La liberté ou la mort

Libre, la France brille. Entravée, elle dépérit. La France n'est pas, n'a jamais été, un pays comme un autre. Tout au long de son histoire tumultueuse, elle a marqué les esprits, elle a élevé l'âme, elle s'est imposée comme la conscience du monde. Mais notre nation est désormais prisonnière. De l'Union Européenne, de l'OTAN, de la mondialisation sauvage. 2027 représente la dernière chance de briser nos chaînes. Il n'en va pas seulement du destin du pays. La liberté collective garantit surtout la liberté individuelle. Ce sont nos vies qui sont en jeu. Depuis quand, nous, Français, aurions-nous peur d'être libres ?