Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'Oeuvre

Xxx, Emile Zola, Clément Dessy, François-Marie Mourad

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face au conformisme du Salon officiel, Claude Lantier n'a qu'une ambition : faire souffler un vent nouveau sur la peinture, l'ouvrir enfin au plein air et à des visions singulières. Mais malgré le soutien de son ami d'enfance Sandoz et de sa femme Christine, l'artiste se heurte à l'hostilité du public, à l'incompréhension de ses pairs et aux limites de son propre génie. Il s'abîme alors dans une lutte acharnée pour réaliser son chef-d'oeuvre et lui insuffler la vie, au risque de mettre la sienne en péril... Roman parmi les plus personnels de Zola, L'Ouvre interroge les affres de la création et les liens ambigus qu'elle entretient avec l'existence. DOSSIER - Arcanes de la création : facere de materia - Dominer le chaos : L'Ouvre - Simulacres de la création : la "grande boutique d'images".

Par Xxx, Emile Zola, Clément Dessy, François-Marie Mourad
Chez Flammarion

|

Auteur

Xxx, Emile Zola, Clément Dessy, François-Marie Mourad

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Oeuvre par Xxx, Emile Zola, Clément Dessy, François-Marie Mourad

Commenter ce livre

 

L'Oeuvre

Xxx, Emile Zola, Clément Dessy, François-Marie Mourad

Paru le 27/05/2026

592 pages

Flammarion

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080140210
9782080140210
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.