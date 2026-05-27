Face au conformisme du Salon officiel, Claude Lantier n'a qu'une ambition : faire souffler un vent nouveau sur la peinture, l'ouvrir enfin au plein air et à des visions singulières. Mais malgré le soutien de son ami d'enfance Sandoz et de sa femme Christine, l'artiste se heurte à l'hostilité du public, à l'incompréhension de ses pairs et aux limites de son propre génie. Il s'abîme alors dans une lutte acharnée pour réaliser son chef-d'oeuvre et lui insuffler la vie, au risque de mettre la sienne en péril... Roman parmi les plus personnels de Zola, L'Ouvre interroge les affres de la création et les liens ambigus qu'elle entretient avec l'existence. DOSSIER - Arcanes de la création : facere de materia - Dominer le chaos : L'Ouvre - Simulacres de la création : la "grande boutique d'images".