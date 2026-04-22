L'Ecole de la nuit

Le voyage par l'étroit passage ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu et voilà que nos six protagonistes atterrissent dans le Royaume de Tiketone séparés les uns des autres, sans repères et sans savoir comment se retrouver. Mais la partie est lancée et il leur faut continuer la quête. Florian d'un côté, Marianne, Virgile et Eliott de l'autre... Tous progressent dans la découverte du jeu, tout en explorant le fantastique univers de Tiketone, plein de magie, de mystères, mais aussi de dangers ! Thomas, lui, se révèle sous un tout autre jour et semble comme possédé. Alors que la bande met tout en oeuvre pour se retrouver, lui manigance pour garder chacun isolé... Réussiront-ils enfin à se réunir et à surmonter les nouvelles épreuves qui les attendent... ?