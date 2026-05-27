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Les arcanes de la création

Collectif, Flammarion

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Les arcanes de la création. - PLATON, Ion et La République (livre X, 595a-608b) - ZOLA, L'Ouvre - WOOLF, Un lieu à soi Le manuel tout-en-un indispensable pour réussir l'épreuve de français-philosophie des concours : - Une introduction générale sur le thème, sa place dans l'histoire de la pensée et ses problématiques - Une étude détaillée sur chacune des oeuvres au programme, avec résumé, structure, encadrés thématiques et analyse du texte à partir du thème - Une réflexion synthétique et problématisée sur le thème à partir de l'étude des oeuvres - Des fiches bilan sur chaque oeuvre et leur comparaison - Une méthodologie de la dissertation et du résumé - Des conseils pour travailler en autonomie et rédiger une bonne copie - Des dissertations et des résumés entièrement corrigés - Un répertoire de citations regroupées par thèmes et commentées.

Par Collectif, Flammarion
Chez Flammarion

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Auteur

Collectif, Flammarion

Editeur

Flammarion

Genre

Orientation

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Les arcanes de la création

Collectif, Flammarion

Paru le 27/05/2026

2 pages

Flammarion

19,90 €

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