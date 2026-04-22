Grand manuel de l'insertion

Depuis près de 50 ans, l'insertion occupe une place de choix dans le débat public. Pour lutter contre le chômage des jeunes, pour favoriser la participation des adultes à la vie sociale par exemple, des politiques et des dispositifs d'insertion se sont succédé ; des acteurs professionnalisés ont développé des méthodologies ; et les chercheurs ont produit des connaissances sur les publics visés et les effets des actions d'insertion mises en oeuvre. Comme il n'y a pas de "sciences de l'insertion" et que les savoirs sont épars, l'objectif de cet ouvrage est de réunir, avec une approche pluridisciplinaire, l'état des connaissances scientifiques et de présenter les techniques et les ingénieries qui relèvent du champ de l'insertion. Ce "Grand manuel" offre donc à la fois les clés de compréhension des enjeux contemporains du champ de l'insertion et l'outillage méthodologique indispensable pour y exercer.