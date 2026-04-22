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Grand manuel de l'insertion

Cédric Frétigné, Philippe Semenowicz

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Depuis près de 50 ans, l'insertion occupe une place de choix dans le débat public. Pour lutter contre le chômage des jeunes, pour favoriser la participation des adultes à la vie sociale par exemple, des politiques et des dispositifs d'insertion se sont succédé ; des acteurs professionnalisés ont développé des méthodologies ; et les chercheurs ont produit des connaissances sur les publics visés et les effets des actions d'insertion mises en oeuvre. Comme il n'y a pas de "sciences de l'insertion" et que les savoirs sont épars, l'objectif de cet ouvrage est de réunir, avec une approche pluridisciplinaire, l'état des connaissances scientifiques et de présenter les techniques et les ingénieries qui relèvent du champ de l'insertion. Ce "Grand manuel" offre donc à la fois les clés de compréhension des enjeux contemporains du champ de l'insertion et l'outillage méthodologique indispensable pour y exercer.

Par Cédric Frétigné, Philippe Semenowicz
Chez Dunod

|

Auteur

Cédric Frétigné, Philippe Semenowicz

Editeur

Dunod

Genre

Psyhologie sociale

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Grand manuel de l'insertion

Cédric Frétigné, Philippe Semenowicz

Paru le 22/04/2026

608 pages

Dunod

49,00 €

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Scannez le code barre 9782100872718
9782100872718
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