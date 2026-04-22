Laodamie, reine d'Epire

Laodamie est reine d'Epire et entend gouverner avec justesse et sagesse. Pourtant la guerre fait rage et menace l'unité de son peuple. Le grand Alexandre, son père, lui impose un mari qui pourra apaiser les colères et renforcer sa légitimité. Mais cet homme, elle ne l'a pas choisi. Quelle liberté une femme peut-elle avoir, si même une reine doit se soumettre à l'autorité d'un homme et ne peut exister par elle-même ? Le salut de l'Epire ne passera que par le sacrifice de Laodamie. La tragédie est à l'oeuvre.