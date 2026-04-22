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#Roman francophone

Laodamie, reine d'Epire

Catherine Bernard

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Laodamie est reine d'Epire et entend gouverner avec justesse et sagesse. Pourtant la guerre fait rage et menace l'unité de son peuple. Le grand Alexandre, son père, lui impose un mari qui pourra apaiser les colères et renforcer sa légitimité. Mais cet homme, elle ne l'a pas choisi. Quelle liberté une femme peut-elle avoir, si même une reine doit se soumettre à l'autorité d'un homme et ne peut exister par elle-même ? Le salut de l'Epire ne passera que par le sacrifice de Laodamie. La tragédie est à l'oeuvre.

Par Catherine Bernard
Chez Flammarion

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Auteur

Catherine Bernard

Editeur

Flammarion

Genre

Théâtre - Pièces

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Laodamie, reine d'Epire

Catherine Bernard

Paru le 22/04/2026

284 pages

Flammarion

11,70 €

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Scannez le code barre 9782080454867
9782080454867
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