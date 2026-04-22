Un atlas de référence pour préparer les concours. La France fait face à de nombreux défis. Saura-t-elle s'adapter et se réinventer ? Cet atlas, riche de plus de 150 cartes, quadrille le territoire métropolitain et ultramarin à toutes les échelles et dans toutes ses dimensions : Les dynamiques de peuplement des territoires et les disparités d'installation des 69 millions de Français. Un environnement contraint entre valorisation et protection. Des cadres de vie profondément renouvelés, tant dans les espaces urbains que ruraux. Les profondes mutations, sectorielles et territoriales, de l'appareil productif français, dont l'évolution est vouée à se recentrer dans les territoires locaux. Des acteurs de l'aménagement qui s'adaptent au fil des réformes pour mener des politiques d'aménagement et de développement. La valorisation des territoires et de leur patrimoine qui fait parfois face à des contestations locales. La puissance française, qui garde un pied sur l'échiquier géopolitique européen et mondial. Les enjeux des nouvelles grandes régions : trouver sa place, mener des politiques à toutes les échelles.