Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La France

Stéphanie Beucher, Florence Smits

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un atlas de référence pour préparer les concours. La France fait face à de nombreux défis. Saura-t-elle s'adapter et se réinventer ? Cet atlas, riche de plus de 150 cartes, quadrille le territoire métropolitain et ultramarin à toutes les échelles et dans toutes ses dimensions : Les dynamiques de peuplement des territoires et les disparités d'installation des 69 millions de Français. Un environnement contraint entre valorisation et protection. Des cadres de vie profondément renouvelés, tant dans les espaces urbains que ruraux. Les profondes mutations, sectorielles et territoriales, de l'appareil productif français, dont l'évolution est vouée à se recentrer dans les territoires locaux. Des acteurs de l'aménagement qui s'adaptent au fil des réformes pour mener des politiques d'aménagement et de développement. La valorisation des territoires et de leur patrimoine qui fait parfois face à des contestations locales. La puissance française, qui garde un pied sur l'échiquier géopolitique européen et mondial. Les enjeux des nouvelles grandes régions : trouver sa place, mener des politiques à toutes les échelles.

Par Stéphanie Beucher, Florence Smits
Chez Flammarion

|

Auteur

Stéphanie Beucher, Florence Smits

Editeur

Flammarion

Genre

Atlas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La France par Stéphanie Beucher, Florence Smits

Commenter ce livre

 

La France

Stéphanie Beucher, Florence Smits

Paru le 20/05/2026

192 pages

Flammarion

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080151520
9782080151520
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.