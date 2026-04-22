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Mystérieux océan

Haag Holger, Baus Lars

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64 pages de documentaire sur les animaux qui peuplent nos mers et nos océans : - ultra riche en informations. - ultra riche en illustrations : - aussi impressionnantes que des photos. Certaines sont à la taille réelle ! - Par exemple : les dents du grand requin blanc, une tentacule du calamar géant, ou encore le museau de l'éléphant de mer ! 15 animaux décrits dans cet ouvrage : - Le cachalot - L'acanthaster pourpre - Le crabe-araignée géant du Japon - La baudroie des abysses - Le grand dauphin - Le nautile - L'éléphant de mer - Le calamar géant - L'hippocampe moucheté - Le grand requin blanc - Le narval - La physalie - La raie manta - La tortue luth - Le poisson-clown

Par Haag Holger, Baus Lars
Chez Larousse

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Auteur

Haag Holger, Baus Lars

Editeur

Larousse

Genre

Animaux de la mer

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Mystérieux océan

Haag Holger, Baus Lars

Paru le 22/04/2026

64 pages

Larousse

18,99 €

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Scannez le code barre 9782036078390
9782036078390
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