Mon agenda cosy Les Minions

L'agenda 2026-2027 indispensable pour tous les fans des Minions, en version cosy ! - Une couverture soft touch et des illustrations toutes douces. - Un mood tracker par semaine, pour consigner son humeur. - Une page par jour pour inscrire ses devoirs et ne jamais rien louper. - Un aperçu annuel avec un calendrier comportant les vacances scolaires. - Une page pour compléter son emploi du temps. - Pour accompagner les enfants tout au long de l'année scolaire !