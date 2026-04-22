Mes porte-clés à offrir en plastique fou - mini boîte avec accessoires

Une mini-boîte contenant tout le nécessaire pour réaliser 3 porte-clés à offrir avec des messages à réaliser grâce à du plastique fou. >> Des suggestions d'illustrations à reproduire sur le plastique fou >> 3 messages à reproduire sont proposés mais possibilité de les mixer et personnaliser Contenu : 4 planches prédécoupées de plastique fou à colorier ; 3 chaînettes ; 1 pas à pas avec les modèles : 1 porte-clés chat à offrir à papa avec son message bisous ; 1 porte-clés oiseaux à offrir à sa maîtresse avec son message merci ; 1 porte-clés à offrir à sa maman avec son message Je t'aime.