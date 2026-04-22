Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Deux notes en collision

Hélène Philippe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand on est une jeune musicienne, vivre dans le manoir de William Lebaron, propriétaire d'un célèbre studio d'enregistrement est une véritable aubaine ! Sauf que Rose y fait le ménage en échange d'une misérable chambre de bonne mansardée, au 4e étage, sans ascenseur ! Si Rose manque d'argent, elle ne manque pas de talent. Alors, quand on lui offre l'opportunité d'aider les Scorched Dreams sur leurs prochaines chansons, elle saisit sa chance. Mais cette promotion est un cadeau empoisonné et le groupe est au bord de la rupture : ces membres refusent de laisser Jules Raynes, leur leader charismatique, chanter les paroles du futur album. Pourquoi ? Les rumeurs les plus folles courent : conflit, trahison, infidélité... Par sa nouvelle position, Rose va concentrer tous les regards. Et s'il y a bien une chose qu'elle déteste, c'est attirer l'attention ! Même si Jules la tient à distance, il fait battre son coeur plus vite. Il ne veut rien d'autre que finir cet album, Rose veut un meilleur avenir. Mais plus elle collabore avec Jules et son charme brut, plus il lui devient difficile d'ignorer l'attirance naturelle qu'ils ressentent l'un pour l'autre.

Par Hélène Philippe
Chez Max Lansdalls

|

Auteur

Hélène Philippe

Editeur

Max Lansdalls

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Deux notes en collision par Hélène Philippe

Commenter ce livre

 

Deux notes en collision

Hélène Philippe

Paru le 22/04/2026

222 pages

Max Lansdalls

15,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095527817
9791095527817
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.