Deux notes en collision

Quand on est une jeune musicienne, vivre dans le manoir de William Lebaron, propriétaire d'un célèbre studio d'enregistrement est une véritable aubaine ! Sauf que Rose y fait le ménage en échange d'une misérable chambre de bonne mansardée, au 4e étage, sans ascenseur ! Si Rose manque d'argent, elle ne manque pas de talent. Alors, quand on lui offre l'opportunité d'aider les Scorched Dreams sur leurs prochaines chansons, elle saisit sa chance. Mais cette promotion est un cadeau empoisonné et le groupe est au bord de la rupture : ces membres refusent de laisser Jules Raynes, leur leader charismatique, chanter les paroles du futur album. Pourquoi ? Les rumeurs les plus folles courent : conflit, trahison, infidélité... Par sa nouvelle position, Rose va concentrer tous les regards. Et s'il y a bien une chose qu'elle déteste, c'est attirer l'attention ! Même si Jules la tient à distance, il fait battre son coeur plus vite. Il ne veut rien d'autre que finir cet album, Rose veut un meilleur avenir. Mais plus elle collabore avec Jules et son charme brut, plus il lui devient difficile d'ignorer l'attirance naturelle qu'ils ressentent l'un pour l'autre.