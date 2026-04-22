Les ailes de neige

J'aurais dû remporter l'Epreuve de la Reine Emergente. La couronne qui devait orner ma tête repose désormais sur celle de la sorcière de Koravie qui a tout fait pour me voler mon trône. N'ayant plus d'autre choix, je m'enfuis du continent de Solis, même si mon coeur se brise à l'idée de laisser mon amour derrière moi. Je ne pourrai pas revenir à Solisarium tant que je n'aurai pas retrouvé mes pouvoirs et la force de me battre aux côtés du prince héritier. Mais les ennemis se cachent partout... et ceux en qui je plaçais ma confiance pourraient bien se révéler être les pires traîtres de tous. Prise au piège loin des terres glacées du Nord, je lutte pour survivre tout en découvrant la femme que je suis réellement appelée à devenir. Une chose est certaine : la victoire revient à ceux qui en sont dignes... Si seulement je parviens à accomplir le destin que les dieux ont tracé pour moi. #EnnemiestoLovers #Fae #IntrigueRoyale #Hiver