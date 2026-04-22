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#Imaginaire

Les ailes de neige

Krista Street

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J'aurais dû remporter l'Epreuve de la Reine Emergente. La couronne qui devait orner ma tête repose désormais sur celle de la sorcière de Koravie qui a tout fait pour me voler mon trône. N'ayant plus d'autre choix, je m'enfuis du continent de Solis, même si mon coeur se brise à l'idée de laisser mon amour derrière moi. Je ne pourrai pas revenir à Solisarium tant que je n'aurai pas retrouvé mes pouvoirs et la force de me battre aux côtés du prince héritier. Mais les ennemis se cachent partout... et ceux en qui je plaçais ma confiance pourraient bien se révéler être les pires traîtres de tous. Prise au piège loin des terres glacées du Nord, je lutte pour survivre tout en découvrant la femme que je suis réellement appelée à devenir. Une chose est certaine : la victoire revient à ceux qui en sont dignes... Si seulement je parviens à accomplir le destin que les dieux ont tracé pour moi. #EnnemiestoLovers #Fae #IntrigueRoyale #Hiver

Par Krista Street
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Krista Street

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les ailes de neige

Krista Street

Paru le 22/04/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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