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#Essais

Inégalités

Niels Planel, Gérard Wormser

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Pris en étau entre le ressentiment des uns et le cynisme avéré des autres envers les injustices et le désespoir, notre monde s'expose à des bouleversements potentiellement violents, qui ne réduisent les inégalités qu'au prix de catastrophes humaines insoutenables. Malgré les progrès réalisés dans l'éducation, la santé, la qualification professionnelle et les luttes contre les discriminations, le vieillissement des populations riches laisse augurer l'émergence d'une société d'héritiers pratiquant un entre-soi affaiblissant les solidarités. Il y a pourtant une autre voie. Dans cet ouvrage, les recommandations des meilleurs experts esquissent un programme mondial pour l'égalité : historiens, économistes, intellectuels, militants ou élus, ils constatent les limites des stratégies développées depuis un siècle faute d'un parti-pris résolu en faveur de la justice sociale. Leurs interrogations sont décisives. Comment concilier croissance avec égalité économique et politique, dans un monde pourtant confronté à ses limites ? Faut-il créer un capital de départ pour tous les jeunes ?? Taxer les ultra-riches peut-il suffire à changer la donne, si des administrations publiques se soumettent aux groupes de pression les plus puissants ?? Comment réadapter les règles de la mondialisation ? Enfin, comment rendre centrale la lutte pour l'égalité hommes-femmes, les droits des indigènes ou encore l'abolition des castes ?? Ce livre est un plaidoyer post-populiste pour une gouvernance d'intérêt général. Contributions de : Collectif 2GAP, Branko Milanovic, Niels Planel, Dani Rodrik, Daniel Waldenström, Gérard Wormser, Suraj Yengde, Célia Xakriabá, Gabriel Zucman.

Par Niels Planel, Gérard Wormser
Chez Hermann

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Auteur

Niels Planel, Gérard Wormser

Editeur

Hermann

Genre

Sociologie politique

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Inégalités

Niels Planel, Gérard Wormser

Paru le 22/04/2026

200 pages

Hermann

18,00 €

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