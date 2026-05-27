The Mandalorian

Telle est la voie. Produit en collaboration avec Lucasfilm, ce guide visuel vous propose des portraits détaillés des personnages, des informations sur les vaisseaux et des détails sur les planètes à travers de superbes photos de la série. Découvrez la forge de l'armure en beskar ; Plongez dans l'histoire mandalorienne ; Explorez le monde légendaire de Tython ; Rencontrez les membres du redoutable Shadow Council ; Faites face au terrifiant mythosaure ; Et bien plus encore ! Avec des coupes transversales exclusives de John R. Mullaney