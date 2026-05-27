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The Mandalorian

Hidalgo Pablo, Pablo Hidalgo

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Telle est la voie. Produit en collaboration avec Lucasfilm, ce guide visuel vous propose des portraits détaillés des personnages, des informations sur les vaisseaux et des détails sur les planètes à travers de superbes photos de la série. Découvrez la forge de l'armure en beskar ; Plongez dans l'histoire mandalorienne ; Explorez le monde légendaire de Tython ; Rencontrez les membres du redoutable Shadow Council ; Faites face au terrifiant mythosaure ; Et bien plus encore ! Avec des coupes transversales exclusives de John R. Mullaney

Par Hidalgo Pablo, Pablo Hidalgo
Chez Hachette

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Auteur

Hidalgo Pablo, Pablo Hidalgo

Editeur

Hachette

Genre

Album de films

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The Mandalorian

Hidalgo Pablo, Pablo Hidalgo trad. Xavier Hanart, Philippe Touboul

Paru le 27/05/2026

232 pages

Hachette

35,00 €

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Scannez le code barre 9782017383123
9782017383123
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