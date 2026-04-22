Mariée sans amour à Camille et enfermée dans une vie étouffante, Thérèse s'abandonne à une liaison avec Laurent. Leur désir les pousse au meurtre, puis au vertige de la culpabilité. Avec cette intrigue d'une intensité implacable, Zola explore les forces obscures qui agitent les êtres : le crime, le remords, la fatalité. Entre réalisme et tension quasi tragique, Thérèse Raquin offre un portrait saisissant de deux amants prisonniers de leurs actes - un texte idéal pour aborder les notions de déterminisme, de passion et de transgression.