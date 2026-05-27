Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Slovénie

Collectif, Le Routard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Dans la mise à jour du Routard Slovénie, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités, des visites, à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plusieurs cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Slovénie hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Collectif, Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Slovénie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Slovénie par Collectif, Le Routard

Commenter ce livre

 

Slovénie

Collectif, Le Routard

Paru le 27/05/2026

224 pages

Hachette

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017374565
9782017374565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.