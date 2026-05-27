Haunted Stars

Deux âmes cabossées. Une mélodie pour les rassembler. Mais peut-on aimer quand on est encore en morceaux ? Astrée Leestar est une violoniste surdouée, brillante sous les projecteurs... mais prisonnière de l'emprise de son père. Quand il brise son violon dans un nouvel accès de rage, Astrée s'enfuit, tout en sachant qu'une course contre la montre se met en route : elle ne dispose que de neuf jours pour trouver un boulot et un appartement. Acculée par les circonstances, encouragée par sa meilleure amie, elle se lance : un soir, sur scène avec un inconnu, elle improvise un duo. Callen, lui, croule sous les dettes depuis la mort de sa mère. Lorsqu'il découvre que cette mystérieuse Star cherche un toit, il lui propose de devenir sa colocataire. Une cohabitation imprévue, électrique, qui fait vibrer bien plus que les cordes d'un violon. " Appelle-moi, peut-être ? " Et tout pourrait changer.