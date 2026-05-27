Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Haunted Stars

Lyx B.c, B. C. Lyx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux âmes cabossées. Une mélodie pour les rassembler. Mais peut-on aimer quand on est encore en morceaux ? Astrée Leestar est une violoniste surdouée, brillante sous les projecteurs... mais prisonnière de l'emprise de son père. Quand il brise son violon dans un nouvel accès de rage, Astrée s'enfuit, tout en sachant qu'une course contre la montre se met en route : elle ne dispose que de neuf jours pour trouver un boulot et un appartement. Acculée par les circonstances, encouragée par sa meilleure amie, elle se lance : un soir, sur scène avec un inconnu, elle improvise un duo. Callen, lui, croule sous les dettes depuis la mort de sa mère. Lorsqu'il découvre que cette mystérieuse Star cherche un toit, il lui propose de devenir sa colocataire. Une cohabitation imprévue, électrique, qui fait vibrer bien plus que les cordes d'un violon. " Appelle-moi, peut-être ? " Et tout pourrait changer.

Par Lyx B.c, B. C. Lyx
Chez Hachette

|

Auteur

Lyx B.c, B. C. Lyx

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Haunted Stars par Lyx B.c, B. C. Lyx

Commenter ce livre

 

Haunted Stars

Lyx B.c, B. C. Lyx

Paru le 27/05/2026

536 pages

Hachette

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348818
9782017348818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.