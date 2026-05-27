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Le petit livre des chakras

Elsie Wild

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Les chakras sont les centres spirituels de votre corps, sources d'une énergie vibrante et guérisseuse. Ce guide pour débutants présente les sept chakras principaux, explique comment les éveiller et comment canaliser leur énergie pour une santé renforcée et un bien-être optimal. En explorant les dimensions mentales et physiques de chaque chakra, les chapitres montrent comment l'alimentation, le yoga et la méditation peuvent apporter équilibre et harmonie à votre vie quotidienne. Pour compléter cette approche holistique, vous trouverez également des conseils sur l'utilisation des cristaux et des huiles essentielles afin de renforcer davantage votre vitalité et purifier votre esprit, votre corps et votre âme.

Par Elsie Wild
Chez Hachette

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Auteur

Elsie Wild

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Le petit livre des chakras

Elsie Wild trad. Lucie Bachelet

Paru le 27/05/2026

127 pages

Hachette

8,95 €

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