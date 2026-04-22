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Prières et rituels de désenvoûtement et contre envoûtement

Catherine Oringer

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Il arrive que l'on se sente soudain vidé de son énergie, que la chance s'éloigne sans raison, ou que des tensions inexplicables s'installent dans notre vie. Derrière ces troubles se cachent parfois des influences invisibles, des énergies sombres ou même des envoûtements subtils. Ce livre vous guide pour comprendre, identifier et dissiper ces forces qui entravent votre chemin. Riche de prières et de rituels éprouvés, cet ouvrage vous aide à rompre les liens spirituels négatifs et à restaurer votre lumière intérieure. Chaque prière est conçue pour agir comme une arme de lumière, un rempart contre la malveillance et les influences occultes. Les rituels, simples et accessibles, vous accompagneront dans la purification de votre esprit, de votre corps et de votre environnement. Vous apprendrez à reconnaître les signes d'un envoûtement, à vous libérer des chaînes invisibles, à bénir votre maison et à protéger vos proches. Vous y trouverez également des méthodes spirituelles pour couper les liens toxiques, repousser les attaques psychiques et retrouver paix, clarté et équilibre. Des prières spéciales pour les enfants, des invocations de protection et des rituels de purification profonde sont réunis ici pour vous offrir un véritable arsenal spirituel. Vous y découvrirez aussi comment utiliser l'eau bénite, les encens, les bougies et les symboles sacrés pour renforcer votre bouclier de lumière.

Par Catherine Oringer
Chez Exclusif

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Auteur

Catherine Oringer

Editeur

Exclusif

Genre

Magie

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Prières et rituels de désenvoûtement et contre envoûtement

Catherine Oringer

Paru le 13/05/2026

144 pages

Exclusif

15,00 €

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