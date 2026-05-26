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Parler en portugais du Brésil A1-A2

Martins lineimar Pereira, Lineimar Pereira Martins

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Ce petit ouvrage est à la portée de tout lecteur (lycéen, étudiant, adulte) à la recherche de clés pour communiquer au quotidien en portugais du Brésil de façon fluide, dans tout type de situations concrètes. Formules et phrases types prêtes à l'emploi, dialogues réalistes et vivants, exercices guidés, infos culturelles ou lexicales essentielles pour être plus rapidement à l'aise sont les atouts de Parler en portugais du Brésil ! A découvrir : - 40 situations du quotidien ou courtes leçons immersives ; - 4 étapes par leçon : 1. " Où ? Qui ? Quoi ? " : Découverte du contexte et de formules types facilement réutilisables ; 2. " En situation " : Dialogue réaliste traduit et accompagné d'un fichier audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses ; 3. " Entraînement " : Exercices corrigés rapides ; 4. " Le + à savoir " : Vocabulaire complémentaire + un encadré " bonus " + en encadré " 5 minutes en + ? ! " vous invitant à prolonger l'expérience sur le thème étudié de manière semi-guidée et créative.

Par Martins lineimar Pereira, Lineimar Pereira Martins
Chez Ellipses

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Auteur

Martins lineimar Pereira, Lineimar Pereira Martins

Editeur

Ellipses

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Parler en portugais du Brésil A1-A2

Martins lineimar Pereira, Lineimar Pereira Martins

Paru le 26/05/2026

192 pages

Ellipses

14,50 €

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