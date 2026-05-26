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SOS mots nouveaux

Jean Lambert

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Chaque jour l'actualité nous fait découvrir des mots nouveaux. Que signifient-ils exactement ? Sont-ils tous des américanismes pour lesquels il serait difficile de trouver des équivalents dans la langue de Molière ? Ne s'agit-il pas plus souvent de mots courants dont le sens originel, partiellement oublié, cède désormais la place à un usage nouveau qu'il reste à définir avec précision ? Conçu de façon à la fois ludique et didactique, le présent ouvrage facilite l'abord de toutes ces questions et permet de porter un regard critique sur l'actualité. Des exercices variés ainsi que des réponses et des commentaires détaillés sont proposés. Ils ouvrent la voie à des recherches stimulantes sur le lexique et l'évolution de la société. Au programme : 20 chapitres. 20 Bonus. Plusieurs centaines de questions - et leurs réponses - sans oublier 4 grands défis. A vous de jouer !

Par Jean Lambert
Chez Ellipses

|

Auteur

Jean Lambert

Editeur

Ellipses

Genre

Dictionnaires divers

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SOS mots nouveaux

Jean Lambert

Paru le 26/05/2026

196 pages

Ellipses

14,90 €

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