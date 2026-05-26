Les arcanes de la création en fiches

Ion et La République, livre X, de Platon. L'Oeuvre, d'Emile Zola. Un Lieu à soi, de Virginia Woolf. 46 FICHES Un ouvrage incontournable, l'un des seuls à tenir compte des épreuves orales en plus des épreuves écrites. Vous trouverez : - Partie 1 : Une présentation des auteurs et des oeuvres du programme accompagnée de citations, indispensables pour réaliser une bonne dissertation. - Partie 2 : 12 fiches transversales qui permettent de confronter les oeuvres en distinguant l'exemple majeur (le plus développé) de l'exemple mineur. - Partie 3 : la méthodologie des épreuves écrites (résumé, dissertation) des exemples corrigés entièrement rédigés et des fiches d'auto-évaluation pour vous entraîner. - Partie 4 : une présentation des épreuves orales et des outils pour les aborder en toute sérénité. Cet ouvrage a été réalisé entièrement par des professeurs agrégés enseignant en classes préparatoires. Il se veut le plus pédagogique possible pour vous accompagner dans votre découverte des arcanes de la création.