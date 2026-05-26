Les arcanes de la création en fiches

Ion et La République, livre X, de Platon. L'Oeuvre, d'Emile Zola. Un Lieu à soi, de Virginia Woolf. 46 FICHES Un ouvrage incontournable, l'un des seuls à tenir compte des épreuves orales en plus des épreuves écrites. Vous trouverez : - Partie 1 : Une présentation des auteurs et des oeuvres du programme accompagnée de citations, indispensables pour réaliser une bonne dissertation. - Partie 2 : 12 fiches transversales qui permettent de confronter les oeuvres en distinguant l'exemple majeur (le plus développé) de l'exemple mineur. - Partie 3 : la méthodologie des épreuves écrites (résumé, dissertation) des exemples corrigés entièrement rédigés et des fiches d'auto-évaluation pour vous entraîner. - Partie 4 : une présentation des épreuves orales et des outils pour les aborder en toute sérénité. Cet ouvrage a été réalisé entièrement par des professeurs agrégés enseignant en classes préparatoires. Il se veut le plus pédagogique possible pour vous accompagner dans votre découverte des arcanes de la création.
Commenter ce livre