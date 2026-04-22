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Le Code Poids Lourd Rousseau

Codes Rousseau, Xxx

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Cet ouvrage, largement illustré, apporte toutes les connaissances théoriques nécessaires pour préparer et réussir les permis du groupe lourd marchandises. Il aborde l'ensemble des thèmes de l'épreuve écrite des permis C/CE/C1/C1E. Il détaille les huit thèmes de l'interrogation écrite et permet de répondre à toutes les questions. Cette nouvelle édition est conçue pour faciliter au maximum l'apprentissage et les révisions, elle comporte différentes rubriques : - des " mémo exam " font la synthèse du chapitre étudié permettant de réviser les notions essentielles, - des mises en situations sont illustrées par de nombreux visuels. Tout au long de l'ouvrage des icônes permettent d'identifier la catégorie de permis concernée.

Par Codes Rousseau, Xxx
Chez Codes Rousseau, SA

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Auteur

Codes Rousseau, Xxx

Editeur

Codes Rousseau, SA

Genre

Code de la route

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Le Code Poids Lourd Rousseau

Codes Rousseau, Xxx

Paru le 22/04/2026

216 pages

Codes Rousseau, SA

16,90 €

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Scannez le code barre 9782709516792
9782709516792
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