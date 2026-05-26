La psychanalyse Nouveaux symptômes

Nouveaux symptômes posent la question de la fonction actuelle de la psychanalyse et de son destin. Ce livre s'ouvre sur Le Séminaire à Caracas où Lacan rend compte de la création de son Ecole à Paris, en prenant appui sur les énigmes du tableau La vierge aux Tours de Bramantino reproduite que la première de couverture. Il s'agira alors de mettre en rapport ces énigmes avec les nouveaux concepts de la psychanalyse développés par Lacan à cette époque. C'est ce qui nous conduira à la fonction de la psychanalyse sur les nouveaux symptômes en relation avec l'avancée de la science dans ses différents versants : quelle est l'incidence de l'intelligence artificielle sur l'être humain ? Quels ont été les effets des laboratoires et du virus Covid 19 sur le sujet ? Quelle est l'incidence de la menace de la disparition de la planète dans l'écologie ? C'est avec cette marque du réel de la pulsion de mort que le sujet peut commencer une analyse comme nous le développerons dans des cas cliniques concernant les enfants et les adultes. Comment le sujet peut-il passer d'être l'entrepreneur de la science actuelle à l'entrepreneur de son désir inconscient ? Quel est le destin de la psychanalyse ?