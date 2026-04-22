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Les Damnés de Los Angeles

Adam Frost

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Une enquête addictive au coeur de Los Angeles. Dans les tréfonds de Glendale, une banlieue de L. A. , le bar The Damned Lovely accueille d'anciens policiers, des marginaux et des solitaires. Pour l'auteur raté Sam Goss, c'est un refuge qui le protège du quotidien. Mais un jour, une jeune cliente que tout le monde apprécie est assassinée. Sam, peu convaincu par les conclusions officielles de l'enquête, décide de s'impliquer dans cette affaire et va poser des questions auxquelles personne ne veut répondre. Association caritative douteuse, flics corrompus, suprémacistes blancs - il n'épargnera personne dans sa traque, quand bien même chacun est prêt à tout pour garder ses secrets. Un roman noir et haletant, et une quête de rédemption pour un anti-héros à la recherche de son propre salut.

Par Adam Frost
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Adam Frost

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

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Les Damnés de Los Angeles

Adam Frost trad. Suzy Borello

Paru le 22/04/2026

327 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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