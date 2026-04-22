L'affaire du cobra royal

Raia et Ani, 12 ans, vivent au palais de Ramsès II. Raia est la servante de Néfertari, l'épouse de Pharaon, Ani l'assistant d'un scribe. Quand des hurlements retentissent dans la salle de banquet, ils se précipitent. Un cobra royal se dresse face à Pharaon ! Avec l'aide d'Horus le chat abyssin de Raia, ils neutralisent le serpent. Peu après, la reine est menacée à son tour. Qui en veut à Ramsès II et Néfertari ? Raia et Ani débutent leur enquête. Au marché, ils interrogent un charmeur de serpents, propriétaire du cobra royal, qui révèle avoir aperçu sa voleuse. Peu après, ils identifient la suspecte. Ils la suivent sur les bords du Nil...