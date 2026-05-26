Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Comment se construisent nos peurs, nos attachements, nos élans et nos fragilités ? A partir de son expérience de pédopsychiatre auprès de bébés, d'enfants, d'adolescents et de leurs familles en grande souffrance, Antoine Devos nous invite à explorer ce qui, au coeur de nos vies, nous façonne. Nourri par l'anthropopsychiatrie et la psychothérapie institutionnelle, il propose une approche profondément humaine, attentive aux histoires singulières comme aux dynamiques invisibles qui nous traversent. Ce livre propose un quotidien dans toute sa densité : émotions, ratages, conflits, amours et haines. Il dessine, au fil des pages, une cartographie sensible de l'existence, où se mêlent vulnérabilité et complexité, et où chacun peut reconnaître une part de lui-même. Avec une écriture à la fois rigoureuse et poétique, Antoine Devos nous accompagne dans une traversée de nos propres trajectoires, nous invitant à les revisiter, à les comprendre – et peut-être à les transformer. Dans l'esprit du psychiatre Roger Gentis, pour qui " la psychiatrie doit être faite et défaite par tous ", cet ouvrage nous rappelle une chose essentielle : la folie est l'affaire de tous.