Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La folie est l'affaire de tous

Antoine Devos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Comment se construisent nos peurs, nos attachements, nos élans et nos fragilités ? A partir de son expérience de pédopsychiatre auprès de bébés, d'enfants, d'adolescents et de leurs familles en grande souffrance, Antoine Devos nous invite à explorer ce qui, au coeur de nos vies, nous façonne. Nourri par l'anthropopsychiatrie et la psychothérapie institutionnelle, il propose une approche profondément humaine, attentive aux histoires singulières comme aux dynamiques invisibles qui nous traversent. Ce livre propose un quotidien dans toute sa densité : émotions, ratages, conflits, amours et haines. Il dessine, au fil des pages, une cartographie sensible de l'existence, où se mêlent vulnérabilité et complexité, et où chacun peut reconnaître une part de lui-même. Avec une écriture à la fois rigoureuse et poétique, Antoine Devos nous accompagne dans une traversée de nos propres trajectoires, nous invitant à les revisiter, à les comprendre – et peut-être à les transformer. Dans l'esprit du psychiatre Roger Gentis, pour qui " la psychiatrie doit être faite et défaite par tous ", cet ouvrage nous rappelle une chose essentielle : la folie est l'affaire de tous.

Par Antoine Devos
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Antoine Devos

Editeur

Champ social Editions

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La folie est l'affaire de tous par Antoine Devos

Commenter ce livre

 

La folie est l'affaire de tous

Antoine Devos

Paru le 26/05/2026

194 pages

Champ social Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609925
9791034609925
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.