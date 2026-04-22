Sous les vagues de Barcelone

Architecte rigoureuse, Bianca a étouffé ses origines espagnoles sous le béton parisien. Entre sa thèse, son emploi dans un cabinet et sa routine avec Gontran, tout est sous contrôle. Peut-être trop. Son quotidien vacille lorsqu'elle est chargée d'expertiser la verrière d'un hôtel particulier pour Brigitte Viard, cliente aussi fortunée qu'exubérante. Sous la poussière des décennies, gravée dans le métal, une signature attire son regard : "C. Vilá, 1900" . Au fil de ses recherches, dans les couloirs feutrés des archives et les rues dansantes de Barcelone, Bianca découvre l'histoire de Juan Carmen Vilá, dont le travail a été éclipsé par l'oeuvre d'Antoni Gaudí. Au coeur de la capitale catalane, aux prémices de l'Art nouveau, et au plus près de ses racines familiales, Bianca se lance sur les traces de cette figure oubliée, dont le nom résonne étrangement en elle. Deux destins séparés par le temps, unis par une même question : comment laisser son empreinte sans se perdre soi-même ?