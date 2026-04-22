Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Sous les vagues de Barcelone

Gabriel Blancard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Architecte rigoureuse, Bianca a étouffé ses origines espagnoles sous le béton parisien. Entre sa thèse, son emploi dans un cabinet et sa routine avec Gontran, tout est sous contrôle. Peut-être trop. Son quotidien vacille lorsqu'elle est chargée d'expertiser la verrière d'un hôtel particulier pour Brigitte Viard, cliente aussi fortunée qu'exubérante. Sous la poussière des décennies, gravée dans le métal, une signature attire son regard : "C. Vilá, 1900" . Au fil de ses recherches, dans les couloirs feutrés des archives et les rues dansantes de Barcelone, Bianca découvre l'histoire de Juan Carmen Vilá, dont le travail a été éclipsé par l'oeuvre d'Antoni Gaudí. Au coeur de la capitale catalane, aux prémices de l'Art nouveau, et au plus près de ses racines familiales, Bianca se lance sur les traces de cette figure oubliée, dont le nom résonne étrangement en elle. Deux destins séparés par le temps, unis par une même question : comment laisser son empreinte sans se perdre soi-même ?

Par Gabriel Blancard
Chez Maison Pop

|

Auteur

Gabriel Blancard

Editeur

Maison Pop

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous les vagues de Barcelone par Gabriel Blancard

Commenter ce livre

 

Sous les vagues de Barcelone

Gabriel Blancard

Paru le 22/04/2026

318 pages

Maison Pop

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488201704
9782488201704
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.