Réconciliez-vous et votre vie va changer !

Quatre voix - l'Enfant, la Femme, la Combattante et la Sage - s'entrelacent pour raconter les fractures, les blessures, les espérances, et invitent à transformer les failles en passages, les conflits en rencontres, les séparations en alliances nouvelles. Avec philosophie et poésie, Pamela mêle récits personnels et rituels concrets, et ouvre des voies de réconciliation avec soi, avec les autres, avec le monde et avec l'invisible. Elle offre un livre-miroir, sensible et inspirant, à la fois intime et universel, où chacun peut reconnaître ses éclats dispersés et entrevoir l'art d'une vie réconciliée, un art qui propose d'habiter nos existences autrement : avec conscience, reliance et harmonie.