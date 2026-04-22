Les runes, ancien alphabet magique et sacré des peuples germano-scandinaves, sont mentionnées dès l'âge du bronze, vers - 3000 avant notre ère. Issus du vieux paganisme, ces glyphes aux formes anguleuses, gravés dans le bois, l'argile ou l'os, ont toujours été enveloppés d'une aura de mystère et de secret. Après ses trois premiers ouvrages consacrés à la magie runique, l'auteur clôt la série en beauté en proposant ici 19 talismans puissants, chacun porteur d'une intention précise : protection, prospérité, harmonie, guérison, éveil spirituel... Chaque talisman est accompagné de son rituel détaillé, à réaliser soi-même, indispensable pour l'activer et l'investir d'une magie personnelle. Grâce à une symbolique riche, des couleurs vibratoires et des invocations aux puissances nordiques, ces talismans deviennent des alliés vivants, des intermédiaires entre vous et les énergies cosmiques que vous recevez. Cet ouvrage et ses 19 cartes-talismans, qui s'adressent autant aux curieux qu'aux passionnés des runes, vous plongeront dans les arcanes de l'univers nordique et de ses secrets.