En juxtaposant littéralement des dessins de nu et des récits de honte souvent de façon surprenante et incongrue, André Juillard et, l'artiste plasticienne et écrivaine, Nelly Maurel interrogent notre rapport à la pudeur et à l'intimité. A chaque dessin correspond une phrase et chaque phrase modifie la façon dont on regarde le dessin. Le rapport texte-image fait pressentir au lecteur une histoire sans pour autant la lui imposer : chacun est libre d'imaginer ou non celle-ci. La nouvelle de Nelly Maurel qui ouvre le recueil laisse entrevoir ce que pourrait être chaque phrase si elle avait accouché d'une fiction. Un livre tout entier élaboré selon un principe de narration engendrant une suite de dessins sans bande, avec un résultat final s'apparentant, par son caractère hybride, à la figuration narrative. Le lecteur est libre d'imaginer ce que cela aurait donné si, en ôtant les phrases, on avait réalisé un "simple" art-book comme il s'en publie habituellement.