L'audace de la rencontre

Et si l'existence humaine se révélait avant tout comme une aventure relationnelle ? A la suite de François d'Assise, l'auteur propose un chemin intérieur où chaque rencontre devient dévoilement : rencontre de Dieu, de l'autre, de soi. Autant de seuils à franchir où la vie consent à être travaillée, en profondeur, par la grâce. François se dessine comme un homme brûlé par le désir d'aimer, éprouvé par les fractures de son époque violence, guerre, soif de reconnaissance , mais constamment attiré vers une autre façon de vivre. En renonçant aux apparences, il entre dans la simplicité, découvre la fraternité et reçoit la paix. Il apprend que la relation vraie s'enracine dans l'humilité et trouve son accomplissement dans l'amour. Au-delà d'une biographie spirituelle, cet ouvrage offre une méditation profonde et résolument actuelle sur notre manière d'être en lien aujourd'hui, dans un monde en quête de sens. Une invitation à tisser, avec des cordages d'amour, des liens nouveaux d'humanité. Franciscaine séculière, Suzanne Giuseppi Testut est l'auteur de plusieurs ouvrages sur saint François d'Assise. Conférencière, elle anime des retraites en France et à l'étranger pour les laïcs, les fraternités franciscaines et communautés religieuses. Elle se consacre aussi à l'accompagnement spirituel.