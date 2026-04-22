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L’iridologie psycho-émotionnelle

Coralie Imhoff

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L'iridologie consiste à analyser les signes présents dans l'iris (couleur, espacement des fibres, taches...). Elle révèle surtout le terrain, cette notion essentielle en naturopathie pour adapter son hygiène de vie de manière personnalisée et durable. Mais si nos yeux ne reflétaient pas uniquement notre état physique ? Et s'ils portaient aussi l'empreinte de nos émotions, conscientes ou inconscientes, passées ou transgénérationnelles ? Nos déséquilibres ne naissent-ils pas souvent de nos blessures, de nos expériences vécues ou de nos croyances enfouies ? C'est là qu'intervient l'iridologie psycho-émotionnelle en offrant une lecture holistique de l'individu à travers l'iris qui révèle les liens subtils entre corps, esprit et mémoire émotionnelle. Cet ouvrage vous invite à explorer cette approche à la croisée de la naturopathie et de l'intelligence émotionnelle, pour mieux comprendre les racines profondes de notre bien-être. Il s'adresse aux naturopathes souhaitant approfondir leur pratique, aux étudiants en quête de spécialisation, aux thérapeutes ouverts à l'interdisciplinarité, ainsi qu'à toute personne curieuse de se découvrir autrement. Un autre regard sur le regard.

Par Coralie Imhoff
Chez Editions Quintessence

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Auteur

Coralie Imhoff

Editeur

Editions Quintessence

Genre

Autres médecines douces

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L’iridologie psycho-émotionnelle

Coralie Imhoff

Paru le 22/04/2026

112 pages

Editions Quintessence

18,50 €

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