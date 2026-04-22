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La cantine de minuit Tome 15

Yarô Abe

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"Dans ce petit restaurant situé au fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku, le patron vous accueille de minuit à sept heures du matin pour servir des petits plats typiques du Japon qui réveilleront les papilles et les souvenirs du temps passé. Car ici, chaque plat est lié aux souvenirs d'un personnage : yakuza, stripteaseuse, boxer... Avec son trait fin et épuré, son style très personnel, Yarô Abe, qui cite parmi ses références Yoshiharu Tsuge, brosse des portraits drôles et émouvants de personnages touchants, chacun à leur manière, dans un manga qui a quelque chose d'apaisant et de réconfortant. La Cantine de minuit, c'est un petit restaurant qui vous remplit le coeur et l'estomac, et une agréable manière de découvrir que la cuisine japonaise est très loin de se limiter aux sushis". .

Par Yarô Abe
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Yarô Abe

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Seinen/Homme

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La cantine de minuit Tome 15

Yarô Abe

Paru le 28/10/2026

Le Lézard Noir

19,00 €

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Scannez le code barre 9782353484263
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