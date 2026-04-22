Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Braquage à la Hussarde

Vincent Brugeas, Mr Fab

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cinq hommes. Un coffre. Un secret qui peut faire basculer l'Histoire. France, 1814. L'Empire s'essouffle et les armées alliées envahissent la France. Et tandis que Paris tremble, cinq officiers français ayant prêté allégeance à la franc-maçonnerie, refusent de rester spectateurs de la chute de Napoléon. Leur plan : capturer une comtesse royaliste ! Ce n'est pas tant cette vieille cousine des Bourbons qui les intéresse mais son coffrequi pourrait faire vaciller le pouvoir ! Barricadée au coeur d'un château isolé, la Comtesse revenue d'exil détient un coffre-fort rempli d'or... et de secrets. Les cinq officiers livrent un assaut audacieux mais une fois à l'intérieur rien ne va se passer comme prévu. A qui est destiné ce trésor et que révèle la correspondance codée que la Comtesse garde précieusement ? Alors qu'ils n'ont jamais été aussi proches du but, des divisions éclatent entre les cinq frères d'armes. La tension monte d'un cran quand il faut arracher de leur otage le code secret du fameux coffre. Entre fidélité à Napoléon, tentation de trahison et rêve d'Amérique, les officiers se déchirent sous le regard cruel de la Comtesse prête à jouer sa dernière carte avant que la France ne bascule... Vincent Brugeas et Mr Fab signent un thriller politique aux dessins flamboyants, digne des grandes fresques napoléoniennes. Un huis clos suffocant où la tension atteint son apogée, entre loyauté, ambition et trahison.

Par Vincent Brugeas, Mr Fab
Chez Glénat

|

Auteur

Vincent Brugeas, Mr Fab

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Braquage à la Hussarde par Vincent Brugeas, Mr Fab

Commenter ce livre

 

Braquage à la Hussarde

Vincent Brugeas, Mr Fab

Paru le 22/04/2026

80 pages

Glénat

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344065235
9782344065235
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.