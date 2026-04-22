Braquage à la Hussarde

Cinq hommes. Un coffre. Un secret qui peut faire basculer l'Histoire. France, 1814. L'Empire s'essouffle et les armées alliées envahissent la France. Et tandis que Paris tremble, cinq officiers français ayant prêté allégeance à la franc-maçonnerie, refusent de rester spectateurs de la chute de Napoléon. Leur plan : capturer une comtesse royaliste ! Ce n'est pas tant cette vieille cousine des Bourbons qui les intéresse mais son coffrequi pourrait faire vaciller le pouvoir ! Barricadée au coeur d'un château isolé, la Comtesse revenue d'exil détient un coffre-fort rempli d'or... et de secrets. Les cinq officiers livrent un assaut audacieux mais une fois à l'intérieur rien ne va se passer comme prévu. A qui est destiné ce trésor et que révèle la correspondance codée que la Comtesse garde précieusement ? Alors qu'ils n'ont jamais été aussi proches du but, des divisions éclatent entre les cinq frères d'armes. La tension monte d'un cran quand il faut arracher de leur otage le code secret du fameux coffre. Entre fidélité à Napoléon, tentation de trahison et rêve d'Amérique, les officiers se déchirent sous le regard cruel de la Comtesse prête à jouer sa dernière carte avant que la France ne bascule... Vincent Brugeas et Mr Fab signent un thriller politique aux dessins flamboyants, digne des grandes fresques napoléoniennes. Un huis clos suffocant où la tension atteint son apogée, entre loyauté, ambition et trahison.