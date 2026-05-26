GTA. Depuis trente ans, ces trois lettres n'ont cessé de s'inscrire dans nos imaginaires. GTA, ou Grand Theft Auto, n'est pas seulement devenu l'un des jeux vidéo les plus joués au monde, mais une icône incontournable de la culture populaire. Une référence désormais connue de la planète entière, capable de faire exploser les compteurs d'Internet à la moindre annonce, et de générer des milliards de recettes. Pionnier du jeu en monde ouvert, cette satire auto-proclamée d'une Amérique décadente, inspirée des plus grandes épopées criminelles hollywoodiennes, des Affranchis à Scarface, a rendu son créateur, Rockstar Games, aussi riche que puissant. Anar, goguenard, drôle, cynique, ironique, violent, fascinant, problématique, GTA n'a cessé de faire parler de lui en s'imposant comme l'un des objets médiatiques les plus sulfureux et discutés. C'est ce phénomène dans toute sa complexité, ses contradictions, ses mécanismes, qu'Angelo Careri analyse dans cet ouvrage unique au monde. En s'appuyant sur une connaissance intime du médium, empruntant aux outils de la critique sociale, de la philosophie et de l'esthétique, il replace à la fois GTA dans l'histoire de la société américaine et son horizon capitaliste, tout en opérant une déconstruction exemplaire de son discours, de sa fascination pour la figure du gangster ou encore de ses détournements qui font du jeu aujourd'hui un étrange simulateur de vie. Complété d'une iconographie de l'artiste Leonardo Magrelli et d'une préface par Mathieu Triclot, auteur de Philosophie des jeux vidéo (Zones, 2011), le livre d'Angelo Careri se présente comme une lecture essentielle pour mieux comprendre les origines et les perspectives d'un mythe.