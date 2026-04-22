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#Imaginaire

Creep

Taï-Marc Le Thanh

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Appelé en pleine nuit au chevet d'une malade qui semble avoir au moins soixante ans, un médecin est stupéfait d'apprendre que celle- ci est en réalité une jeune femme à peine sortie de l'adolescence... Sa stupéfaction ne durera pas bien longtemps puisqu'il est rapidement victime d'un massacre aussi sanglant que spectaculaire. Quel cheminement a pu mener à cette tragédie ? Il faut remonter le temps et explorer la vie de Lola, une petite fille qui, lors de son premier jour d'école, a fait la connaissance d'Anahitu, une autre écolière qu'elle est la seule à voir... Un roman où malédiction et possession règnent en maître, comme dans les meilleurs films d'horreur.

Par Taï-Marc Le Thanh
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Taï-Marc Le Thanh

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Mondes fantastiques

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Creep

Taï-Marc Le Thanh

Paru le 22/04/2026

416 pages

Actes Sud Editions

17,50 €

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