Appelé en pleine nuit au chevet d'une malade qui semble avoir au moins soixante ans, un médecin est stupéfait d'apprendre que celle- ci est en réalité une jeune femme à peine sortie de l'adolescence... Sa stupéfaction ne durera pas bien longtemps puisqu'il est rapidement victime d'un massacre aussi sanglant que spectaculaire. Quel cheminement a pu mener à cette tragédie ? Il faut remonter le temps et explorer la vie de Lola, une petite fille qui, lors de son premier jour d'école, a fait la connaissance d'Anahitu, une autre écolière qu'elle est la seule à voir... Un roman où malédiction et possession règnent en maître, comme dans les meilleurs films d'horreur.