J'avais les nuits et toujours trop de pardons

J'ai compris récemment combien j'avais besoin de sortir cette histoire, de ne plus être seul avec elle et d'y trouver, peut-être avec toi, une fin heureuse. Lundi, ma psy m'a dit qu'il était temps, que je ne pouvais pas avancer sans t'en parler. Et elle a eu raison. Et je suis terrorisé de ta réaction. Une après-midi, seize ans plus tard, tout est revenu. Ce jour-là, le frère, le viol. Alors, pour retisser l'histoire, il fallait écrire. Ce qui ne devait être qu'un aide-mémoire pour retrouver les traces de son enfance est devenu une réflexion sur les violences sexuelles, une acceptation de sa bisexualité et une longue lettre à ses proches.