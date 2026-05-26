Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

J'avais les nuits et toujours trop de pardons

Cyriel Bleu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
J'ai compris récemment combien j'avais besoin de sortir cette histoire, de ne plus être seul avec elle et d'y trouver, peut-être avec toi, une fin heureuse. Lundi, ma psy m'a dit qu'il était temps, que je ne pouvais pas avancer sans t'en parler. Et elle a eu raison. Et je suis terrorisé de ta réaction. Une après-midi, seize ans plus tard, tout est revenu. Ce jour-là, le frère, le viol. Alors, pour retisser l'histoire, il fallait écrire. Ce qui ne devait être qu'un aide-mémoire pour retrouver les traces de son enfance est devenu une réflexion sur les violences sexuelles, une acceptation de sa bisexualité et une longue lettre à ses proches.

Par Cyriel Bleu
Chez Double ponctuation

|

Auteur

Cyriel Bleu

Editeur

Double ponctuation

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur J'avais les nuits et toujours trop de pardons par Cyriel Bleu

Commenter ce livre

 

J'avais les nuits et toujours trop de pardons

Cyriel Bleu

Paru le 26/05/2026

200 pages

Double ponctuation

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490855995
9782490855995
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.