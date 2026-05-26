Médiums, Milieux, Ecoute, Récits

Dirigé par Rodolphe Alexis et Olivier Houix, "Médiums, Milieux, Ecoutes, Récits" explore les pratiques contemporaines de l'écoute et de l'enregistrement de terrain comme modes d'attention aux relations écologiques, sociales et médiatiques qui structurent nos manières d'habiter le monde. En articulant pratiques artistiques, théoriques et enquêtes de terrain, l'ouvrage contribue à une réflexion transdisciplinaire sur les enjeux culturels et politiques du sonore et réunit des contributions d'artistes et de chercheur·e·s issu·e·s de champs tels que l'anthropologie, la bioacoustique, la radiophonie ou le design sonore. Avec des textes de Rodolphe Alexis, Pascal Broccolichi, Nicolas Châline, Peter Cusack, Yannick Dauby, DinahBird & Elodie A. Roy, Marianne Decoster-Taivalkoski, Olivier Houix, Pali Meursault, Olivier Pichard, Nadine Schütz et Matthieu Saladin.